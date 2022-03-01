https://news.day.az/world/1440429.html Украинские военные потеряли доступ к Азовскому морю - минобороны РФ
Украинские военные потеряли доступ к Азовскому морю - минобороны РФ
Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили в общей сложности 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Всего Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал он.
Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю, сообщили в Минобороны РФ.
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