В Харькове сброшена бомба на завод транспортного оборудования

В Харькове бомба, сброшенная с российского истребителя повредила завод подъемно-транспортного оборудования и расположенные недалеко дома. Видео последствий публикует ряд Телеграм-каналов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования. Есть жертвы", - говорится в подписи к видео.