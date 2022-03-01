https://news.day.az/world/1440435.html В Харькове сброшена бомба на завод транспортного оборудования - ВИДЕО
В Харькове сброшена бомба на завод транспортного оборудования - ВИДЕО
В Харькове бомба, сброшенная с российского истребителя повредила завод подъемно-транспортного оборудования и расположенные недалеко дома. Видео последствий публикует ряд Телеграм-каналов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования. Есть жертвы", - говорится в подписи к видео.
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