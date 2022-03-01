Глава Еврокомиссии о заявке Украины на членство в ЕС

Необходимо закончить военные действия в Украине и обсудить следующие шаги по вопросу заявки Киева на членство в Евросоюзе.

Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо. Впереди еще длинный путь, мы должны закончить эту войну, и мы должны обсудить следующие шаги", - сказала она.