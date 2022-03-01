https://news.day.az/world/1440444.html Глава Еврокомиссии о заявке Украины на членство в ЕС
Глава Еврокомиссии о заявке Украины на членство в ЕС
Необходимо закончить военные действия в Украине и обсудить следующие шаги по вопросу заявки Киева на членство в Евросоюзе.
Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо. Впереди еще длинный путь, мы должны закончить эту войну, и мы должны обсудить следующие шаги", - сказала она.
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