Европе необходимо ускорить переход к «зеленой» экономике – глава Еврокомиссии
Европа должна ускорить переход к "зеленой" экономике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник на дебатах в Европейском парламенте.
"Каждый киловатт-час электроэнергии, который Европа вырабатывает из солнечной, ветровой, гидроэнергии или биомассы, снижает нашу зависимость от российского газа и других источников энергии. Это стратегическая инвестиция", - добавила председатель Еврокомиссии.
Она отметила, что Европа полна решимости и может принять вызов.
"То же самое касается и обороны. Европейская безопасность и оборона больше развились за последние шесть дней и последние два десятилетия", - сказала она.
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