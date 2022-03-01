Европе необходимо ускорить переход к «зеленой» экономике

Европа должна ускорить переход к "зеленой" экономике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник на дебатах в Европейском парламенте.

"Каждый киловатт-час электроэнергии, который Европа вырабатывает из солнечной, ветровой, гидроэнергии или биомассы, снижает нашу зависимость от российского газа и других источников энергии. Это стратегическая инвестиция", - добавила председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что Европа полна решимости и может принять вызов.

"То же самое касается и обороны. Европейская безопасность и оборона больше развились за последние шесть дней и последние два десятилетия", - сказала она.