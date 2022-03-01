https://news.day.az/world/1440452.html Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной, сообщает Day.Az со ссылкой на UNIAN.
Как сообщается, пятерых украинских солдат обменяли на одного российского офицера военной полиции.
В Сумской области сделали зеленый коридор для обмена пленными.
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