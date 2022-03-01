Состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной, сообщает Day.Az со ссылкой на UNIAN.

Как сообщается, пятерых украинских солдат обменяли на одного российского офицера военной полиции.

В Сумской области сделали зеленый коридор для обмена пленными.