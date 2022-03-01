https://news.day.az/world/1440454.html Киев не поедет на новые переговоры с Москвой, если РФ будет объявлять ультиматумы - Дмитрий Кулеба
Киев не поедет на новые переговоры с Москвой, если РФ будет объявлять ультиматумы - Дмитрий Кулеба
Украина не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет "объявлять ультиматумы". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба не назвал дату нового раунда переговоров с РФ, однако заявил о готовности к нему в случае необходимости.
По его словам, Украина не призывает НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ей поддержку.
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