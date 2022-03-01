Песков о возможности встречи Путина и Зеленского

Делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности встречи президентов РФ и Украины в случае прогресса на мирных переговорах.

"Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.

В понедельник в Гомельской области Белоруссии прошли российско-украинские переговоры. Они продлились около пяти часов. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, за это время стороны "подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", и договорились продолжить переговорный процесс.

По данным источника ТАСС, следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны.