Кличко обратился к жителям Киева

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не ходить и не ездить по улицам города, быть максимально осторожными, а эту ночь провести в укрытиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, по словам мэра украинской столицы, на город совершена атака и есть жертвы среди мирного населения.

"В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет, погибли 5 мирных киевлян, которые шли по тротуару мимо башни. В настоящее время специалисты работают, чтобы восстановить полноценную работу телебашни, и частично восстановили цифровое эфирное вещание.", - отметил он.

Кличко напомнил, что также телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и в онлайн-вещании.

"Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы теробороны защищают Киев. Призываю всех сохранять выдержку", - добавил мэр.