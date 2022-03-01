Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил санкции против России и поддержку Украины в сфере обороны.

"Только что поговорил с президентом США. Обсуждались руководящая роль США в вопросе санкций и оборонная поддержка Украины", - написал Зеленский в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Он также поблагодарил Байдена за поддержку.