https://news.day.az/world/1440485.html Зеленский поговорил с Байденом
Зеленский поговорил с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил санкции против России и поддержку Украины в сфере обороны.
"Только что поговорил с президентом США. Обсуждались руководящая роль США в вопросе санкций и оборонная поддержка Украины", - написал Зеленский в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Он также поблагодарил Байдена за поддержку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре