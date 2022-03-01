Оператору "Северного потока - 2" придется объявить о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северного потока 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут сообщила во вторник в интервью швейцарской телекомпании SSR.

"Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план", - отметила Талман-Гут, подчеркнув, что эта компания "стала неплатежеспособной из-за санкций США". "Это предприятие не может продолжать [работу]", - пояснила она, добавив, что "компания должна была подать заявление о банкротстве", а ее сотрудники - 106 человек - уволены.