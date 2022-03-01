https://news.day.az/world/1440488.html В Тростянце снаряд попал жилой дом - ВИДЕО
В Тростянце снаряд попал жилой дом - ВИДЕО
В Тростянце Сумской области Украины боевой снаряд попал жилой дом и повредил сети. В населенном пункте нет интернета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
"Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
Живицкий сообщил, что военные РФ использовали Шоколадную фабрику в Тростянце как базу для заправки своей техники.
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