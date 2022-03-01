В Тростянце снаряд попал жилой дом

В Тростянце Сумской области Украины боевой снаряд попал жилой дом и повредил сети. В населенном пункте нет интернета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Живицкий сообщил, что военные РФ использовали Шоколадную фабрику в Тростянце как базу для заправки своей техники.