Арестович назвал города Украины, где сосредоточены основные усилия ВС РФ

Киев, Харьков и Херсон - города Украины, на которых сейчас сосредоточены основные усилия ВС РФ и войск Вооруженных сил Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона, информируя об оперативной ситуации.

"Сейчас наиболее горячие три точки. Это северные окраины Киева - там на расстоянии 20-30 км в районе Макарова, на Житомирской трассе скопление войск противника, по которому мы работаем артиллерией сейчас, чтобы им было неповадно скапливаться. Вторая точка горячая - это Харьков. Там сейчас идут артиллерийские бои, работает авиация противника, наша армия дает отпор", - сказал Арестович.

Он отметил, что из Мариуполя "горячих сообщений" сегодня не было.

"И Херсон. Уличные бои. Это многоточия такие, на которых сосредоточены основные усилия. И наших, и противника",- резюмировал Арестович.