Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью местному СМИ.

По его словам, Турция поддерживает Украину, не разрывая связей с Россией и продолжая контакты с Западом.

"Мы продолжим работать в этом направлении и в ближайшие десятилетия. Основой этого являются взаимовыгодные отношения, которые также необходимо установить между Россией и Западом", - сказал Ибрагим Калын.

Он добавил, что Турция показала, что проблемы можно решить с помощью дипломатии.