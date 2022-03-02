https://news.day.az/world/1440495.html Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения - пресс-секретарь Эрдогана
Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения - пресс-секретарь Эрдогана
Россия и Запад должны наладить взаимовыгодные отношения.
Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью местному СМИ.
По его словам, Турция поддерживает Украину, не разрывая связей с Россией и продолжая контакты с Западом.
"Мы продолжим работать в этом направлении и в ближайшие десятилетия. Основой этого являются взаимовыгодные отношения, которые также необходимо установить между Россией и Западом", - сказал Ибрагим Калын.
Он добавил, что Турция показала, что проблемы можно решить с помощью дипломатии.
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