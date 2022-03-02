Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 435 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 435 млн, а количество летальных исходов - 5,95 млн.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

1 марта в ВОЗ поступили сведения о 435 626 514 инфицированных и 5 952 215 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 200 287, летальных исходов - на 7 082.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 78 212 580. Далее следуют Индия (42 931 045), Бразилия (28 768 104), Франция (22 032 795) и Великобритания (18 886 705). Летальных исходов больше всего также в США - 941 112, вторую строчку занимает Бразилия (649 134), третью - Индия (514 023). Далее следуют Россия (352 446) и Мексика (318 086).