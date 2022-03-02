Постпреды стран ЕС одобрили отключение от SWIFT ряда банков из России

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили во вторник ряд санкций против России, в том числе по отключению определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в Twitter французского председательства в Совете ЕС.

"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в сообщении.

Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняется в документе.

Отметим, что, согласно источникам Блумберг, в списке также банки "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. По словам источников, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на отключении от SWIFT большего числа банков.

В одобренный постпредами список банков, которые отключат от SWIFT, не вошли Сбербанк и Газпромбанк, отмечает агентство.