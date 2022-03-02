Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом Зеленский сказал в совместном интервью для Reuters и CNN.

"Важно, по меньшей мере, прекратить бомбардировки населения, просто прекратить бомбардировки и потом садиться за стол переговоров", - отметил Зеленский.