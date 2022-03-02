Страны ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik

Постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили ряд санкций против России, в том числе по запрету вещания в ЕС Sputnik и RT.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в Twitter французского председательства в Совете ЕС.

"Coreper II одобрил санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT", - говорится в сообщении.

Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняется в документе.