Суд ООН проведет слушания в разбирательстве между Украиной и РФ

Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Россией и Украиной по вопросу о нарушении "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе суда.

"Заседания пройдут 7-8 марта, - отметили в инстанции. - Слушания будут касаться требования о введении предупредительных мер, поданного Украиной".

В отдельном пресс-релизе суда говорится, что председатель суда Джоан Донохью направила РФ срочное послание. В нем она обратила внимание России "на необходимость действовать таким образом, чтобы любое решение суда по запросу о принятии предупредительных мер возымело надлежащее действие".