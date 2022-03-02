Глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть России С-400

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал во вторник призывы вернуть России приобретенные Анкарой зенитные ракетные системы С-400 из-за событий в Украине.

"Когда начались боевые действия между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию в Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм", - приводит его слова новостной портал Haberler, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400.