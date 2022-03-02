В ОАЭ заявили, что ситуация в Украине серьезно повлияет на цены на энергоносители

Ситуация в Украине приведет в ближайшие месяцы к серьезным последствиям для глобальной энергетики и цен на топливо.

Об этом заявила во вторник на пресс-конференции постоянный представитель ОАЭ, председательствующих в Совете Безопасности ООН в марте, Лана Заки Нусейба, рассказывая о темах телефонной беседы президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Звонок состоялся ранее этим утром. Затрагивалась ситуация в Украине. Мы призвали к деэскалации, как и в заявлениях в ООН. Конечно, поскольку мы одна из крупнейших стран - производителей нефти и члены ОПЕК+, то также обсуждалось влияние этого кризиса на глобальную энергетику. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим очень серьезные последствия для глобальной экономики, для энергосектора, для цен на нефть и газ, с которыми мы сталкиваемся каждый день", - сказала она.

ОАЭ сохраняют открытыми контакты со всеми сторонами ситуации в Украине и готовы способствовать поиску дипломатического решения, заявила Нусейба.

"Конечно, это важный кризис, и мы все должны обратить на него внимание. Но в то же время мы должны оставить пространство для дипломатического выхода. Сейчас мы видим эскалацию и напряженность вокруг этого предмета. Но я думаю, какие-то каналы должны оставаться открытыми. Те страны, которые воздержались (при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции в связи с ситуацией в Украине: Китай, ОАЭ и Индия - прим. ТАСС), сохраняют эти каналы с президентом [РФ Владимиром] Путиным и будут использовать их для помощи и поддержки, как только могут", - сказала она.