«Большая семерка» мобилизует «значительную» помощь Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила по итогам встречи глав минфинов и председателей центробанков стран "Большой семерки" о мобилизации "значительной" помощи Украине, говорится в заявлении Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы тесно работаем вместе с союзниками над мобилизацией значительной международной помощи Украине в условиях, когда страна сталкивается с существенными перебоями в экономике, атакой на свою независимость, а также гуманитарным кризисом", - говорится в заявлении.

В коммюнике отмечается, что министр выразила поддержку украинскому коллеге Сергею Марченко, подчеркнув, что Украина борется за "свою страну и наши общие демократические идеалы".