Российская армия взяла под контроль часть Херсона

Российская армия вошла в центр города Херсон, расположенного на юге Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

По его словам, взят под контроль речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы.

Колыхаев также попросил президента Украины организовать "зеленый коридор" для того, чтобы "собрать сотни трупов в районе города".