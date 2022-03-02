https://news.day.az/world/1440549.html Российская армия взяла под контроль часть Херсона
Российская армия взяла под контроль часть Херсона
Российская армия вошла в центр города Херсон, расположенного на юге Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.
По его словам, взят под контроль речной порт и железнодорожный вокзал. Минувшая ночь в городе прошла спокойно, однако были слышны одиночные выстрелы.
Колыхаев также попросил президента Украины организовать "зеленый коридор" для того, чтобы "собрать сотни трупов в районе города".
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