Google Play заблокировал в Европе приложения RT и Sputnik

Магазин приложений Google Play заблокировал на территории стран Европейского Союза приложения, связанные с российскими медиа RT и Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Блокировка контента произошла на фоне запрета на вещание в Евросоюзе Sputnik и RT - российские медиа были заблокированы в рамках санкций и запрет участия в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).