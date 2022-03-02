https://news.day.az/world/1440572.html Google Play заблокировал в Европе приложения RT и Sputnik
Google Play заблокировал в Европе приложения RT и Sputnik
Магазин приложений Google Play заблокировал на территории стран Европейского Союза приложения, связанные с российскими медиа RT и Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Блокировка контента произошла на фоне запрета на вещание в Евросоюзе Sputnik и RT - российские медиа были заблокированы в рамках санкций и запрет участия в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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