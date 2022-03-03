Лесные пожары в Австралии повредили озоновый слой

Ученые Массачусетского технологического института в США обнаружили, что дым от лесных пожаров вызывал химические реакции в стратосфере, которые способствовали разрушению озона, защищающего Землю от поступающего ультрафиолетового излучения. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В марте 2020 года, вскоре после того как утихли лесные пожары в Австралии, команда специалистов наблюдала резкое падение содержания диоксида азота в стратосфере, что является первым этапом химического каскада, который, как известно, приводит к разрушению озонового слоя. Снижение диоксида азота напрямую связано с количеством дыма, выброшенного при пожарах.

Исследователи отмечают, что поэтапный отказ от озоноразрушающих газов в соответствии со всемирным соглашением об их производстве привел к восстановлению около одного процента озона за последние 10 лет, однако лесные пожары фактически отменили это улучшение. Есть основания полагать, что по мере увеличение глобальной температуры Земли из-за изменения климата, пожары станут более частыми и интенсивными, что представляет угрозу для озонового слоя.