https://news.day.az/world/1440587.html В Харькове горит университет - ВИДЕО
В Харькове горит университет - ВИДЕО
В Харькове утром в среду, 2 марта, был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Также, по его данным, начался пожар в здании социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорого от здания УВД.
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