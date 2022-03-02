В Харькове горит университет

В Харькове утром в среду, 2 марта, был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Также, по его данным, начался пожар в здании социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорого от здания УВД.