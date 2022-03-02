Минобороны России назвало потери украинской стороны

Военно-космические силы (ВКС) России в рамках спецоперации уничтожили 67 военных объектов на территории Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как передает Day.Az, для пресечения информационных атак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено.

"За время операции выведено из строя 1502 объекта украинской военной инфраструктуры.

За время операции уничтожены 472 танка и других бронемашин, 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 беспилотников", сказал Конашенков.