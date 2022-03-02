Китай не будет отказываться от российского газа
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Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что несмотря на введение против России санкций, Китай будет продолжать покупать у России природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступаем решительно против любых односторонних санкций. Китай и Российская Федерация продолжат поддерживать регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной основе", - заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, использование Западом тактики воздействия на Россию через санкции и политическое давление является ошибкой.

"Это лишь приведет к усилению противостояния", - резюмировал Ван Вэньбинь, отметив, что урегулирование ситуации на Украине не должно ущемлять интересы Китая.