ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в пятницу, 4 марта, состоится специальное заседание глав МИД стран-членов ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Шалленберг уточнил, что новые антироссийские санкции затронут крупных российских бизнесменов, так называемых "олигархов". О каких именно лицах пойдет речь, дипломат не уточнил.

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, в пятницу, 4 марта, состоится специальное заседание глав МИД стран-членов ЕС с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Шалленберг уточнил, что новые антироссийские санкции затронут крупных российских бизнесменов, так называемых "олигархов". О каких именно лицах пойдет речь, дипломат не уточнил.