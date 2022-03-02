Украинские беженцы получат немедленную защиту в ЕС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что украинские беженцы не будут проходить обычную процедуру предоставления убежища в ФРГ, они сразу получат защиту в Европейском союзе сроком до трех лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы позаботимся о том, чтобы они как можно скорее получили страховую защиту и доступ на рынок труда", - сказала глава МВД ФРГ.

Согласно данным ведомства, в Германию уже прибыли около 5 тыс. граждан Украины, их приток нарастает.