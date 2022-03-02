Жители Энергодара не пустили российских военных в город

Город Энергодар в Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с захватчиками. По состоянию на утро среды, 2 марта, въезды в город перекрыты, сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтоб не пропустить российскую армию, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Вскоре мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что встреча местных жителей с российской армией состоялась и войска РФ отступили.

"Встреча состоялась. Мы доказали то, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы!", - написал Орлов в Telegram.

Также сообщается, что саму АЭС охраняют военные Нацгвардии.

"Снаряды будут ложиться рядом с АЭС. Они не смогут пробить бетонную оболочку реактора, но точно повредят трансформаторы, турбины и другое оборудование, необходимое для безопаности работы АЭС", - сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.