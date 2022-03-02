Российский вертолет пересек границу Японии

Министерство обороны Японии заявило, что в среду, 2 марта, российский вертолет якобы пересек северную границу острова Хоккайдо, сообщается на сайте японского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя минобороны Японии, инцидент произошел возле северного побережья Хоккайдо - на перехват вертолета были подняты истребители японских сил самообороны (JSDF).