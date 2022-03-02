В Кремле назвали время российско-украинских переговоров

Российская делегация в среду вечером на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков", - сказал он.

При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо прогнозы.

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России", - отметил Песков.

Песков добавил, что не будет заранее называть место проведения переговоров.

Он также отметил, что российская экономика получила серьезный удар из-за санкций Запада, но может устоять на ногах.