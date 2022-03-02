Лавров дал прогноз на Третью мировую войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Третья мировая война может быть только ядерной, сообщает телеканал "Аль-Джазира", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США (Джо) Байден - человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции", - заявил Лавров.

Он уточнил, что одной из причин начала специальной военной операции на Украине является угроза получения этой страной ядерного оружия.