https://news.day.az/world/1440672.html Лавров дал прогноз на Третью мировую войну
Лавров дал прогноз на Третью мировую войну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Третья мировая война может быть только ядерной, сообщает телеканал "Аль-Джазира", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США (Джо) Байден - человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции", - заявил Лавров.
Он уточнил, что одной из причин начала специальной военной операции на Украине является угроза получения этой страной ядерного оружия.
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