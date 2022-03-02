Техасская компания о росте спроса на подземные бункеры

Владелец техасской компании по производству "бункеров Судного дня" заявил об огромном всплеске продаж после начала специальной военной операции России в Украине. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Rising S Bunkers занимается производством и продажей "приютов для выживания". В ассортименте жилье на любой вкус - от "мини-бункера" за $39,5 тыс. до "бункера аристократа" за $8,35 млн, вмещающего до 44 человек. По словам главного управляющего компании Гэри Линча, с прошлого четверга продажи бункеров выросли на 1000%.

"Обычно я продаю от двух до шести убежищ в месяц, и обычно зима для нас - спокойное время", - поделился он.

В первый день операции в Украине Линч продал пять бункеров, а на следующий день закупил дополнительные материалы для строительства новых убежищ, чтобы было, что предложить клиентам.

"Телефон не переставал звонить", - сказал он The Sun. Техасская компания получила запросы со всего мира, включая Италию, Великобританию, Данию, Японию и Канаду, а также США.

"Интерес не ограничивается только США, он есть везде", - сказал он.

По словам Линча, компания не впервые наблюдает повышение спроса на свою продукцию и попросил не высмеивать людей из-за их страхов за свою жизнь.

"Не высмеивайте и не критикуйте людей, которые боятся. Они просто хотят защитить себя и близких в это непростое время", - сказал Линч.

Бункеры компании находятся на глубине чуть более трех метров под землей и могут быть оборудованы помещениями для выращивания овощей и фруктов, фитнес-центрами, лифтами, бассейнами, саунами, театрами, боулинг-комплексами, прачечными и многим другим.