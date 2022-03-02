Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что страна готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал он.