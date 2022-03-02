https://news.day.az/world/1440693.html Песков об экономической ситуации в России
Песков об экономической ситуации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с российской экономикой после введенных в отношении нее санкций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, экономика страны сейчас терпит серьезные удары, однако у нее есть запас прочности и потенциал.
"Планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - подчеркнул представитель Кремля.
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