Песков об экономической ситуации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с российской экономикой после введенных в отношении нее санкций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, экономика страны сейчас терпит серьезные удары, однако у нее есть запас прочности и потенциал.

"Планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - подчеркнул представитель Кремля.