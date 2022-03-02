https://news.day.az/world/1440698.html В Офисе Зеленского назвали время переговоров с Россией
В Офисе Зеленского назвали время переговоров с Россией
Новый раунд российско-украинских переговоров состоится вечером в среду, 2 марта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, состав делегации будет такой же, как и на первой встрече.
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