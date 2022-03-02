Минобороны показало кадры сопровождения колонны подразделений ВС РФ
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Министерство обороны России обнародовало видео сопровождения вертолетами армейской авиации продвижения подразделений ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции в Украине, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах запечатлены российские военные вертолеты. Они сопровождают продвижение российских подразделений на территории Украины.