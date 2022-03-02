Венгрия не откажется от энергетических соглашений с Россией

Власти Венгрии намерены и дальше придерживаться соглашения об импорте российского газа и не планируют отменять расширение своей атомной электростанции "Пакш" на сумму 12,5 млрд евро в партнерстве с российским "Росатомом". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит издание "Европейская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Удивительно, что есть левые политики, которые призывают остановить строительство АЭС. Если атомная станция не будет построена, нам придется столкнуться с резким увеличением стоимости энергии. Мы не можем позволить венгерскому народу расплачиваться за войну, которая бушует на границе", - заявил Сийярто.

Будапешт также планирует расширить электростанцию мощностью 2 гигаватта, на которую приходится около половины производства электроэнергии в Венгрии, за счет двух реакторов российского производства.

По словам Сийярто, Венгрия не может прекратить импорт газа из России, с которым в прошлом году она подписала новое долгосрочное соглашение об импорте 4,5 млрд кубометров природного газа в год через обходящие Украину маршрутами.

"Поскольку мы делаем все возможное для сохранения европейского единства, мы также делаем все возможное, чтобы венгры не заплатили цену за эту войну", - добавил дипломат.