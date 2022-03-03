В Австралии нашли загадочное существо

Житель Сиднея во время пробежки заметил на асфальте существо, которое показалось ему инопланетным, сообщает LADBible. Определить, что это за вид, не смогли даже ученые, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал Гарри Хейс, после ливня он выбежал на пробежку, когда наткнулся на незнакомое ему существо, лежавшее на асфальте. Оно было небольшого размера и не двигалось, что еще больше заинтересовало австралийца.

"Моя интуиция подсказывает, что это какой-то эмбрион", - добавил мужчина.

Гарри опубликовал фотографию своей находки в сети, озадачив ученых. Академики из Сиднейского университета пока не смогли определить, с кем именно столкнулся Хейс - они еще не видели подобного.