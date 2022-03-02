Франция выходит из острой фазы эпидемии COVID-19

Заболеваемость COVID-19 во Франции существенно снизилась, и страна постепенно выходит из острой фазы эпидемии. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге по итогам заседания Совета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы постепенно выходим из острой фазы эпидемии, - заявил Атталь. - Президент республики провел сегодня заседание совета по безопасности, посвященное санитарной ситуации, в ходе которого было констатировано стабильное сокращение [темпов] эпидемии".

Официальный представитель правительства сообщил, что заболеваемость COVID-19 снизилась на треть за прошедшую неделю. Также он заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом в больницах, в том числе в реанимациях. Отдельно Атталь объявил об отмене режима чрезвычайной санитарной ситуации на Майотте и во Французской Гвиане.

Атталь напомнил в этой связи, что на фоне улучшения санитарной обстановки власти постепенно смягчают коронавирусные ограничения и с понедельника, в частности, был упразднен масочный режим во всех закрытых помещениях, перед входом в которые требуется предъявлять вакцинный пропуск. В то же время он не смог ответить на вопрос, подтверждает ли правительство ранее озвученный план об отказе от вакцинного пропуска к середине марта.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения за 1 марта, за 24 часа было выявлено около 79,8 тыс. инфицированных. Заболеваемость снизилась до 590 случаев на 100 тыс. жителей, тогда как еще пару недель назад она была вдвое выше. К настоящему моменту полный курс вакцинации в стране прошли 53,2 млн человек, 39 млн французов получили бустерную дозу.