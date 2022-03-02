Shell продолжит покупать российские нефть и газ

Британская компания Shell продолжит закупать нефть и газ из России на фоне событий в Украине. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение может помочь успокоить рынки нефтетрейдинга и морских перевозок, у участников которых наблюдается паранойя касательно закупки российской нефти на почве боязни попасть под волну антироссийских санкций", - пишет агентство.

Хотя в понедельник компания объявила о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за военных действий в Украине, в том числе из проекта "Сахалин-2" по производству сжиженного природного газа (СПГ), Bloomberg акцентирует внимание на том, что Shell является ведущим игроком на рынке нефти и газа и осуществляет переработку около 12 млн баррелей нефти за сутки.