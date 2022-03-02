Словакия ищет замену российскому поставщику ядерного топлива для своих АЭС

Словакия в связи с ситуацией вокруг Украины приступила к поиску поставщика ядерного топлива для своих АЭС, который заменит российскую компанию "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома). Об этом сообщила в среду со ссылкой на вице-премьера и министра экономики республики Рихарда Сулика братиславская газета "Правда", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Переговоры с западными компаниями, которые могут заменить "ТВЭЛ", уже начались. В Братиславе отдают предпочтению американской Westinghouse. При этом отмечается, что поставки ядерного топлива из США обойдутся для республики значительно дороже, чем из России. Словакия рассчитывает, что ей удастся договориться о снижении цен.

Вопрос о снижении энергетической зависимости Словакии от России обсуждался, согласно газете, в среду на заседании правительства. Вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович проинформировал, что задействован в процессе поиска источников альтернативных поставок энергетического сырья в республику, включая ядерного топлива для АЭС.

В Словакии действуют две АЭС - "Моховце", расположенная в 130 км к востоку от Братиславы, и "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице в западной части республики. Обе они возведены при помощи СССР и России.