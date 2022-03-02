Германия хочет сохранить культурные связи с Россией

Правительство Германии хочет сохранять связь по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, сказала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так она отреагировала на разрыв отношений Баварской государственной оперы с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции России в Украине. "В целом то, что касается Гергиева, - это было решение города Мюнхен. Правительство это не комментирует. Позиция правительства в том, что искусство и культура именно в это время имеет важную функцию диалога. Сотрудничество с российскими деятелями искусства в этой ситуации остается важным", - заявила она.

Интерес Германии, отметила Хоффман, заключается в том, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом в России.