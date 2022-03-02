https://news.day.az/world/1440777.html ЕС запретил поставлять евро в Россию
ЕС запретил поставлять евро в Россию
Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.
Валюту нельзя передать как юридическим, так и физическим лицам. Запрет распространяется на российское правительство, Центральный банк и другие государственные учреждения.
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