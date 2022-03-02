Власти Швейцарии усилили охрану центра обработки данных SWIFT

Власти Швейцарии усилили охрану центра обработки данных международной системы SWIFT, расположенного в деревне Диссенхофен (кантон Тургау) на севере страны. Как сообщила в среду газета Tribune de Geneve, этот шаг предпринят "из опасений саботажа" ввиду отключения ряда российских банков от этой системы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, после того как было принято решение об отключении ряда российских банков, возникли "большие опасения" в отношении объекта SWIFT в Швейцарии. По данным Tribune de Geneve, в мире существует всего три центра обработки данных, подобных тому, что расположен в Диссенхофене. Причем речь якобы идет о "подлинной крепости", и даже кантональные власти не имеют доступа на этот объект, учитывая его "жизненно важное значение для мировых финансов".

В статье говорится, что меры безопасности усилены "из опасений саботажа" в отношении центра обработки данных. Эту точку зрения разделяет газета Neue Zürcher Zeitung. Она также сообщила, что "полиция кантона Тургау усилила меры предосторожности после исключения России из платежной системы". Кантональная полиция подтвердила газете, что из-за введенных в отношении России санкций охрана комплекса в Диссенхофене усилена. Вместе с тем стражи порядка, как следует из публикации, не пожелали раскрыть, какие конкретно силы направлены на охрану этого объекта.

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором. Система позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или Mastercard) система осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.