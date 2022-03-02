Китай условно одобрил регистрацию рекомбинантной белковой вакцины от COVID-19

Китай условно одобрил заявку на регистрацию рекомбинантной белковой вакцины от COVID-19 отечественной разработки, сообщили в среду в Государственном управлении по надзору за лекарственными средствами КНР, передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

Вакцина, разработанная компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd., была одобрена для выхода на рынок на дополнительных условиях, сообщили в вышеупомянутом ведомстве.

Это первая рекомбинантная белковая вакцина отечественной разработки, которая одобрена в Китае.