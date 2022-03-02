Глава ВОЗ высказался за срочное открытие гуманитарного коридора в Киеве

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался за срочное открытие гуманитарного коридора в Киеве для оказания помощи нуждающимся жителям. Об этом он заявил в среду на брифинге в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует срочная необходимость в установлении коридора для обеспечения безопасного и постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для нуждающихся людей", - сказал он.

Обеспечение доступа в Украину является приоритетом организации, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Нам необходим гуманитарный доступ, периоды перемирия, чтобы мы могли перемещать пациентов и транспортировать медицинские товары", - подчеркнул Райан.

По его мнению, в ближайшие дни выполнить эту задачу будет тяжело.