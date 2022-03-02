https://news.day.az/world/1440804.html В Турции отменили ношение масок на улице
В Турции отменили ношение масок на улице
В Турции отменено требование ношения масок на открытом воздухе, а также в закрытых пространствах с достаточной вентиляцией.
Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа, передает Day.Az.
Министр отметил, что также отменено требование предоставлять на входе в государственные и другие структуры "Hes kod" [персональный код, введенный минздравом].
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