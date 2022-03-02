Второй раунд переговоров России и Украины пройдет завтра

Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта. Об этом заявил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед началом второго раунда переговоров с Украиной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. <...> Ждем их завтра", - сказал он. По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.

Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины.

"На территории Беларуси безопасность обеспечивали спецслужбы Беларуси, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их [украинской делегации] перемещения по Украине", - сказал Мединский.

Российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз.